Экс-тренер «Спартака»: Черчесов может совмещать работу в двух командах

Бывший главный тренер московского «Спартака» Александр Старков прокомментировал возможное назначение наставника сборной России Станислава Черчесова на пост главного тренера столичного клуба, передает «Матч ТВ».

Экс-наставник считает, что специалист смог бы тренировать национальную команду и московскую одновременно.

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«Черчесов? В современном футболе главный тренер, имеющий большой штаб помощников, вполне может справиться с двойной нагрузкой чисто технически. Будучи главным тренером клуба, в наш век небывалого развития интернета и видеотехнологий куда проще не упускать из виду кандидатов в сборную», — поделился мнением Старков.

Однако он считает, что совмещать должности было бы сложно с эмоциональной точки зрения.

«Но ведь есть еще другой аспект — психологический, эмоциональный. Быть одновременно главным тренером самого популярного клуба страны и главным тренером сборной этой же страны — дикая психологическая нагрузка, которая провоцирует ментальную и физическую усталость. Тем более что сейчас, после успешного домашнего чемпионата мира, сборная России находится на подъеме как с точки зрения игры, так и с точки зрения поддержки со стороны болельщиков. Совмещать в этой ситуации работу в «Спартаке» и сборной — очень сложный и деликатный момент», — подчеркнул бывший наставник красно-белых.

22 октября от должности тренера «Спартака» был отстранен Массимо Каррера.

Ранее экс-президент команды Андрей Червиченко подвел итоги матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), в котором столичный клуб сыграли вничью с казанским «Рубином» (1:1).