В Испании предложили учредить награду имени Месси

Президент испанской Ла Лиги Хавьер Тебас предложил переименовать награду лучшему игроку сезона в честь нападающего «Барселоны» Лионеля Месси, передает «Советский спорт».

Функционер также отметил, что считает аргентинца лучшим игроком в истории футбола.

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«Мне нравится эта идея, мы должны подумать. Я думаю, что Месси будет лучшим в истории футбола, он уже лучший.

Месси удивляет нас каждый год, кажется, его способности не имеют границ и он всегда играет на своем максимуме. Он лучший, и я думаю, что это отличная идея назвать трофей лучшему игроку сезона в честь Месси», – приводит слова Тебаса AS.

Ранее сообщалось, что Неймар назвал Месси и Криштиану Роналду своими кумирами.