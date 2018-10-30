Российские гимнастки отобрались на Олимпиаду 2020 года

Женская сборная России по спортивной гимнастике (Ангелина Мельникова, Дарья Спиридонова, Алия... Reuters
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Женская сборная России по гимнастике получила право выступить на Олимпиаде 2020 года, сообщает «Советский спорт».

Россиянки финишировали вторыми в общекомандном зачете на чемпионате мира по спортивной гимнастике в Дохе, благодаря чему получили лицензии на четырех человек на выступление на Олимпиаде.

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В составе национальной команды выступили Ирина Алексеева, Ангелина Мельникова, Лилия Ахаимова, Алия Мустафина и Ангелина Симакова. Они показали результат 162,863 балла и уступили только сборной США (171,629). Тройку лучших замкнула команда Китая (162,396).

Олимпийские игры 2020 года пройдут в японском Токио.

Ранее сообщалось, что назвали возможное место проведения чемпионата России по гимнастике.