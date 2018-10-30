14 трехочковых Томпсона позволили «Голден Стэйт» разгромить «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 14 рекордных трехочковых попаданий из 24-ех попыток Клэя Томпсона позволили «Голден Стэйт Уорриорз» на выезде разгромить «Чикаго Буллз» со счетом 149:124, сообщает «Советский спорт».

Всего сверхрезультативный защитник набрал 52 балла. Также 23 очка на счету Стивена Карри, которому принадлежал прошлый рекорд по количеству дальних попаданий (13). Дабл-даблом из 19 баллов и 10 подборов отметился Альфонсо Маккинни.

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У «быков» по 21 очку набрали Зак Лавин и Антонио Блэйкни. Отметим, что после первой половины игры «Чикаго» проигрывал «-38».

Ранее в очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Кливленд Кавальерс» на домашней площадке принимал «Индиану Пэйсерс» и уступил со счетом 107:119.