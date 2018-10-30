Бердыев: финансовые проблемы «Рубина» решаемы

Главный тренер казанского «Рубина» Курбан Бердыев после матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с московским «Спартаком» (1:1) рассказал, что у клуба есть финансовые проблемы, но они решаемы, сообщает «Советский спорт».

«Интервью Германа Зонина, в котором он рассказал, что в «Рубине» все плохо? Он переживает за клуб и спросил, как дела. Я ему ответил, что есть определенные финансовые проблемы, но они решаемы.

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То есть вот в таком плане поговорили, и я очень благодарен ему и Лыкину, которые дали мне путевку, как тренеру. Интервью вышло под с таким контекстом, что я куда-то жаловался. Мы уже не в том возрасте, чтобы жаловаться, тем более вы знаете наш тренерский путь, у нас всегда чего-то не хватает, поэтому к этому привыкли», — цитирует Бердыева пресс-служба клуба.

Ранее сообщалось, что фанаты «Спартака» оскорбляли полузащитника Дениса Глушакова перед матчем с «Рубином».