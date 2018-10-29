Хачанов начал с победы теннисный турнир в Париже
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Карен Хачанов одолел сербского теннисиста Филипа Краиновича в матче первого круга теннисного турнира категории Masters в Париже, сообщает «Советский спорт».
В первом сете россиянин одолел соперника со счетом 5:7. Во втором уступил Краиновичу лишь два гейма.
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Во следующем круге Хачанову предстоит встреча с британцем Кайлом Эдмундом.
Ранее сообщалось, что швейцарский теннисист Роджер Федерер стал победителем турнира в Базеле.
Париж. 1-й круг
Карен Хачанов (Россия) — Филип Краинович (Сербия) 7:5, 6:2