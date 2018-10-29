Форвард «Спартака» уехал в Америку перед матчем РПЛ с «Рубином»
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Нападающий московского «Спартака» Педро Роша покинул расположение команды перед матчем с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».
По словам пресс-службы клуба, бразильский футболист улетел в США по семейным обстоятельствам, так как в его семье ожидается пополнение.
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Встреча красно-белых и казанцев состоится 29 октября в 19.30 по московскому времени.
Ранее полузащитник столичного клуба Александр Самедов высказался относительно назначения Рауля Рианчо на пост исполняющего обязанности главного тренера.