Форвард «Спартака» уехал в Америку перед матчем РПЛ с «Рубином»

Нападающий московского «Спартака» Педро Роша покинул расположение команды перед матчем с казанским «Рубином» в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ), сообщает «Советский спорт».

По словам пресс-службы клуба, бразильский футболист улетел в США по семейным обстоятельствам, так как в его семье ожидается пополнение.

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Встреча красно-белых и казанцев состоится 29 октября в 19.30 по московскому времени.

Ранее полузащитник столичного клуба Александр Самедов высказался относительно назначения Рауля Рианчо на пост исполняющего обязанности главного тренера.