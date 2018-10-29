Обнародованы имена погибших в крушении вертолета владельца «Лестера»

Стали известны имена всех пятерых погибших в крушения вертолета владельца «Лестер Сити» Вишая Шривадданапрабхы, сообщает «Советский спорт».

По информации Express, на борту воздушного транспорта находились сам президент английского клуба, пилот Эрик Сваффер, два члена персонала миллиардера — Нусар Сукнамаи и Кавепрон Пунпар,и пассажир Изабелла Роза Лечович.

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Опознание тел состоится позже.

Напомним, что 27 октября после матча десятого тура Английской премьер-лиги (АПЛ) между «Лестером» и «Вест Хэмом» (1:1) вертолет взлетел, но потерпел крушение на автомобильной парковке.

Ранее арка над стадионом «Уэмбли» зажглась сине-белыми огнями в память о погибших в происшествии.