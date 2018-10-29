Бердыев пожаловался на отсутствие денег в «Рубине»

Заслуженный тренер России, Украины и Грузии Герман Зонин поделился ожиданиями от матча 12-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между «Рубином» и «Спартаком», сообщает «Спорт-уикэнд».

«В сегодняшнем «Рубине» рассчитывать в атаке можно лишь на Сердара Азмуна. Стало быть, особое внимание нужно обратить на «стандарты», которые могут принести успех. Ну а главное — посоветовал акцентировать внимание на действия центральных защитников. Надеюсь, эти советы помогут обыграть «Спартак».

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Несколько дней назад мне звонил Курбан Бердыев. Жаловался, что в клубе нет денег. Напомнил нынешнему главному тренеру казанцев о тех временах, когда он был у меня капитаном команды в ростовском СКА. У нас иногда и с питанием проблемы возникали, но при этом настраивались на игры с московскими клубами, как на последний бой», — сказал Зонин.

Матч «Рубин» — «Спартак» состоится 29 октября на стадионе «Казань Арена» и начнется в 20:30 по московскому времени.

Ранее «Урал» презентовал нападающего Павла Погребняка в перерыве матча двенадцатого тура РПЛ с «Уфой».