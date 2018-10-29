«Даллас» Ничушкина уступил «Детройту» в матче НХЛ

«Детройт Ред Уингз» обыграл «Даллас Старз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт». Встреча состоялась на «Литтл Сизарс-арене» в Детройте и завершилась со счетом 4:2 в пользу хозяев.

В составе победителей отличились Энтони Манта, Тайлер Бертуцци, Йонатан Эрикссон и Джастин Абделкейдер. За «Даллас» шайбы забросили Джемел Смит и Йон Клингберг. Российский нападающий «Старз» Валерий Ничушкин провел на льду 13 минут 33 секунды, форвард Александр Радулов и голкипер Антон Худобин участия в матче не принимали.

Реклама

Эта победа стала для «Ред Уингз» всего второй в 11 матчах нынешнего сезона.

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Детройт» — «Даллас» — 4:2 (0:1, 1:0, 3:1)

0:1 — Смит (Линделль, Клингберг), 11:44;

1:1 — Манта (Нюквист, Грин), 24:44;

2:1 — Бертуцци (Кронвалль, Гленденинг), 44:59;

3:1 — Эрикссон (Ларкин, Ванек), 49:20;

3:2 — Клингберг (Сегин, Спецца), 59:23;

4:2 — Абделкейдер (Дейли, Ларкин), 59:36.