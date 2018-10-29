«ПСЖ» обыграл «Марсель» и одержал 11-ю подряд победу в Лиге 1

Столичный «ПСЖ» на выезде обыграл «Марсель» со счетом 2:0 в 11-м туре чемпионата Франции, сообщает «Советский спорт».

Первый мяч в матче в середине второго тайма забил Килиан Мбаппе, который вышел на поле за три минуты до результативного удара. Второй мяч на пятой добавленной минуте забил Юлиан Дракслер.

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«ПСЖ» одержал 11-ю победу в 11 матчах чемпионата и возглавляет турнирную таблицу, на восемь очков опережая идущий вторым «Лилль». «Марсель» с 19-ю очками стался пятым.



Чемпионат Франции. 11-й тур

Марсель — «ПСЖ» (Париж) — 0:2 (0:0)

Голы: 0:1 — Мбаппе, 65; 0:2 — Дракслер, 90+5.