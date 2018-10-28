Экс-тренер «Ростова» не исключил вину Еременко в травле Глушакова

Бывший главный тренер «Ростова» Игорь Гамула прокомментировал слухи относительно плохого отношения хавбека московского «Спартака» Дениса Глушакова к бывшему наставнику красно-белых Массимо Каррере, передает «Российская газета».

Украинский специалист недоволен обвинениями в адрес полузащитника.

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«Мне непонятно, почему вдруг во всех бедах «Спартака» стали винить Глушакова. Не верю в то, что это он устроил заговор против Карреры. Когда «Спартак» становился чемпионом, почему-то Каррера с Глушаковым вместе пили самогон из Миллерово. А потом вдруг все резко поменялось. Значит, кому-то это было выгодно», — поделился мнением тренер.

Также предположил, что появление финского хавбека Романа Еременко повлияло на ссылку Глушакова в дубль.

«Я знаю Дениса. Он очень порядочный человек, любит футбол, переживает за команду. Знаете, тут еще один момент. Я ничего не имею против Ромы Еременко. Он отличный футболист, я знаю его отца. Но почему-то, как только он появился в «Спартаке», начали травить Глушакова. А агент Еременко — Марко Трабукки, близок с Каррерой. Были слухи, что он вообще станет спортивным директором «Спартака». Ощущение, что надо было убрать Дениса, чтобы Рому заиграть. Хотя они вполне могли бы играть вместе. Оба — очень сильные футболисты», — заключил Гамула.

Напомним, что 22 октября, когда Каррера был уволен, российского полузащитника вернули в основной состав команды.

Ранее главный тренер тульского «Арсенала» Олег Кононов отказался комментировать информацию о возможном уходе в московский клуб.