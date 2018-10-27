Бойкова и Козловский не попали в тройку призеров в турнире пар на Skate Canada

Россияне Александра Бойкова и Дмитрий Козловский заняли четвертое место в турнире спортивных пар на втором этапе Гран-при Skate Canada, сообщает «Советский спорт».

По итогам произвольной программы Бойкова и Козловский набрали 131,97 балла, а по сумме двух программ — 131,97. Первое место занял французский дуэт Ванесса Джеймс / Морган Сипре. Вторыми стали представители Китая Чэн Пэн и Цзинь Ян, третьими — канадцы Кирстен Мур-Тауэрс и Майкл Маринаро.

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Отмечается, что Джеймс и Сипре обновили мировые рекорды в произвольной и по сумме двух программ.

Фигурное катание. Гран-при. Skate Canada. Спортивные пары

1. Ванесса Джеймс / Морган Сипре (Франция) — 221,81

2. Чэн Пэн / Цзинь Ян (Китай) — 201,08

3. Кирстен Мур-Тауэрс / Майкл Маринаро (Канада) — 200,93

4. Александра Бойкова / Дмитрий Козловский (Россия) — 131,97

5. Эвелин Уолш / Трент Мишо (Канада) — 172,53