Бывший исполнительный директор РФБ экстрадирован в Россию

Бывший исполнительный директор Российской федерации баскетбола (РФБ) Дмитрий Домани экстрадирован в Россию, сообщает «Советский спорт».

Домани обвиняется в мошенничестве. По информации официального представителя МВД России Ирины Волк, экс-директор уже доставлен в Россию из Черногории.

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«Сегодня в сопровождении сотрудников НЦБ Интерпола МВД России и ФСИН России из Черногории доставлен Дмитрий Домани 1974 года рождения, который обвиняется в совершении трех преступлений, предусмотренных частью 4 статьи 159 УК РФ», — заявила Волк журналистам.

Как сообщает источник, Домани заключил ряд фиктивных договоров от имени организации с подконтрольными ему предприятиями, в результате чего был нанесен значительный материальный ущерб федерации. Для того, чтобы избежать наказания, он покинул Россию.

Ранее сообщалось, что Хряпа отказался от должности в Российской федерации баскетбола.