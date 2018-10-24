«Локомотив» проиграл «Порту» в матче Лиги чемпионов

Московский «Локомотив» проиграл «Порту» в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

Встреча, прошедшая в Москве, завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей. В составе победителей отличились Мусса Марега, Эктор Эррера и Хесус Корона. У хозяев мяч забил Антон Миранчук.

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На десятой минуте игрок «Локомотива» Мануэл Фернандеш не смог реализовать пенальти, а на 76-й Соломон Кверквелия был удален за фол последней надежды.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига чемпионов. Группа D. 3-й тур

«Локомотив» (Москва, Россия) — «Порту» (Порту, Португалия) — 1:3

Голы: 0:1 — Марега, 26; 0:2 — Эррера, 35; 1:2 — Антон Миранчук, 38; 1:3 — Корона, 47

Удаления: Кверквелия, 76 — нет