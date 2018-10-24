В Госдуме предложили наградить российского хирурга за помощь пострадавшим в Риме

Депутат Госдумы Василий Власов предложил наградить российского хирурга-ортопеда Дмитрия Павлова, оказавшего помощь болельщикам московского ЦСКА после инцидента в римском метро.

«Римская «скорая» очень долго не приезжала на место трагедии. Поэтому спасением фанатов ЦСКА занимался русский хирург Дмитрий Павлов», — цитирует Власова сайт kp.ru.

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«Мы напишем депутатский запрос и письмо с благодарностью. Также попросим ЦСКА выразить ему определенную благодарность», — добавил депутат.

Перед матчем третьего тура группового этапа Лиги чемпионов между «Ромой» и ЦСКА на станции «Repubblica» произошел сбой в работе эскалатора, в результате которого пострадали десятки человек, в том числе 16 болельщиков московского клуба.

Ранее девушка пострадавшего фаната ЦСКА раскритиковала итальянцев.