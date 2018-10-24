Нурмагомедов согласится на реванш с Макгрегором за 100 миллионов

Менеджер чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз обратился к бойцу смешанного стиля (ММА) Конору Макгрегору в ответ на разбор поединка, который ирландец проиграл, передает «Советский спорт».

Менеджер дагестанского бойца обратился к Макгрегору в своем инстаграме.

Реклама

«Чемпион Хабиб Нурмагомедов слишком занят, наслаждаясь жизнью, чтобы обращать внимания на чьи-то слова. Но вот мой ответ этой жалкой душе и его команде, ищущим оправдания. Как можно выиграть бой, пока лежишь на спине, лишенный возможности двигаться? В уличной драке с тобой было бы покончено. Тебя перебороли, ты выглядел, как ребенок», — заявил специалист.

Он укорил ирландского бойца за то, что тот самолично остановил поединок.

«Бог вложил милосердие в сердце Хабиба и он показал, что ты машина по отказу от боя. Он провел захват за шею, который даже не был удушением. Ты опустил обе руки на пол и поднял одну из них, только чтобы сдаться», — подчеркнул Абдель-Азиз.

Также менеджер объявил, что лишь за 100 млн Нурмагомедов отметит на призыв Макгрегора повторить бой.

«Теперь ты жаждешь реванша, но его не будет, если ты не принесешь нам 100 млн (валюта не указана). Открой алкогольный магазин и сосредоточься на продажах. Тем более после всей ерунды, что ты наговорил», — заключил Абдель-Азиз.

6 октября на турнире UFC 229 Нурмагомедов одержал победу над Макгрегором в четвертом раунде.

Ранее друг и спарринг-партнер ирландца Артем Лобов рассказал о причинах конфликта между Макгрегорм и дагестанским бойцом.