Глушаков не выступит за «Спартак» даже после отставки Карреры

Стал известен стартовый состав московского «Спартака» на матч против шотландского «Рейнджерс» в рамках третьего тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».

По информации официального сайта клуба, игрок красно-белых Андрей Ещенко, а также полузащитники Денис Глушаков, Александр Самедов и Джано Ананидзе не полетят на встречу в Глазго.

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Бразильский форвард Педро Роша пропустит игру из-за травмы, а футболист Луис Адриано по причине дисквалификации.

Вратари: Александр Максименко, Артём Ребров.

Защитники: Сальваторе Боккетти, Георгий Джикия, Дмитрий Комбаров, Илья Кутепов, Марко Петкович, Николай Рассказов.

Полузащитники: Роман Ерёменко, Роман Зобнин, Михаил Игнатов, Александр Ломовицкий, Лоренсо Мельгарехо, Ивелин Попов, Александр Ташаев, Артём Тимофеев, Фернандо, Софьян Ханни.

Нападающий: Зе Луиш.

Напомним, что Ещенко и Глушаков вернулись в основной состав команды после увольнения главного тренера Массимо Карреры 22 октября.

Ранее бывший наставник красно-белых опубликовал пост в своем инстаграме, в котором трогательно попрощался с болельщиками.