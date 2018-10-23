Мэр Рима пообещала помочь пострадавшим болельщикам ЦСКА и их семьям

Мэр Рима Вирджиния Раджи прибыла к станции «Репубблика», где произошел инцидент с эскалатором, на котором находились фанаты ЦСКА, сообщает «Советский спорт».

«По словам очевидцев, на эскалаторе прыгали и танцевали. Мы здесь для того, чтобы понять, что случилось. И мы готовы помочь пострадавшим и их семьям», — приводит слова Раджи ANSA.

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В результате давки и столкновения травмы получили 30 человек, семеро находятся в тяжелом состоянии, один пострадавший потерял ногу. Большинство из них — болельщики ЦСКА, приехавшие на матч Лиги чемпионов с «Ромой».

Ранее власти Рима закрыли фонтаны в центре города из-за матча «Рома» — ЦСКА.