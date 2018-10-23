Глушаков удалил комментарий дочери Карреры в инстаграме

Полузащитник московского «Спартака» Денис Глушаков удалил комментарий дочери бывшего главного тренера команды Массимо Карреры Франчески в инстаграме, сообщает «Советский спорт».

После отставки итальянского специалиста футболист поблагодарил Карреру за чемпионский сезон. Дочь экс-наставника написала в комментариях к записи: «Ты серьезно?». Позднее Глушаков удалил ее пост.

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Затем Франческа Каррера опубликовала запись в сториз: «Где мой комментарий?».

Каррера был отправлен в отставку 22 октября. Под его руководством «Спартак» стал чемпионом России сезона-2016/17.

Ранее дочь Карреры назвала Глушакова одной из причин увольнения отца.