Футбольный клуб предложил Болту профессиональный контракт
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Австралийский футбольный клуб «Централ Кост Маринерс» предложил полноценный контракт восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту, сообщает Reuters.
В клубе отметили, что за время работы с командой легкоатлет добился большого прогресса.
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В данный момент Болт имеет непрофессиональный контракт с клубом. В товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» ямайский спринтер оформил дубль.
Ранее сообщалось, что Болт отказался подписывать контракт с европейским футбольным клубом.