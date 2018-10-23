Футбольный клуб предложил Болту профессиональный контракт

Австралийский футбольный клуб «Централ Кост Маринерс» предложил полноценный контракт восьмикратному олимпийскому чемпиону Усэйну Болту, сообщает Reuters.

В клубе отметили, что за время работы с командой легкоатлет добился большого прогресса.

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В данный момент Болт имеет непрофессиональный контракт с клубом. В товарищеском матче против «Макартур Саут Вест Юнайтед» ямайский спринтер оформил дубль.

Ранее сообщалось, что Болт отказался подписывать контракт с европейским футбольным клубом.