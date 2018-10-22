«Спартак» одержал победу над «Динамо» в матче КХЛ
Московский «Спартак» одержал победу над столичным «Динамо» в регулярном матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».
Красно-белые одолели соперников со счетом 4:2
В команде бело-голубых отличились попаданиями в ворота защитник Миика Койвисто и правый нападающий Владимир Брюквин. К победе «Спартак» привели форварды команды: Никита Филатов, Александр Хохлачев и Каспарс Даугавиньш.
«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию матча.
Ранее сообщалось, что олимпийский чемпион по хоккею Александр Кожевников прокомментировал возможную дисквалификацию форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина» за грубый прием.
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Спартак» (Москва) — «Динамо» (Москва) — 4:2
0:1 — Койвисто — 17:00
0:2 — Брюквин — 37:43
1:2 — Филатов — 19:11
2:2 — Хохлачев — 42:37
3:2 — Кутейкин — 55:14
4:2 — Даугавиньш — 57:12