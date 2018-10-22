Защитник «Спартака» пожелал Каррере удачи

Защитник «Спартака» Николай Рассказов обратился к Массимо Каррере, которого уволили 22 октября, сообщает «Советский спорт».

Футболист так же, как и полузащитники Александр Самедов и Джано Ананидзе, поблагодарил итальянского специалиста.

«Спасибо Вам Мистер за всё! Удачи Вам», — написал Рассказов в инстаграме.

Реклама

Предположительно, основными кандидатами на место Карреры являются бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим и наставник сборной России Станислав Черчесов.

Ранее вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов предложил экс-наставнику команды посетить один из предстоящих матчей.