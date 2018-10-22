Защитники «Спартака» и «Динамо» подрались во время матча КХЛ

Эпизод матча между московскими ЦСКА и «Спартаком» в плей-офф КХЛ Официальный сайт хоккейного клуба ЦСКА
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Защитники московских клубов «Спартака» и «Динамо» Михаил Григорьев и Илья Никулин подрались во время матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает «Советский спорт».

Хоккеисты устроили драку, в результате которой Григорьев сбил шлем с головы соперника. Судьи разняли спортсменов. Оба защитника получили пятиминутный штраф.

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«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.

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