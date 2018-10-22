Самедов первым из игроков «Спартака» обратился к Каррере

Полузащитник московского «Спартака» Александр Самедов первым из игроков столичного клуба обратился к Массимо Каррере, которого отстранили 22 октября, сообщает «Советский спорт».

Футболист поблагодарил в своем инстаграме итальянского специалиста за руководство командой.

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«Спасибо за все, мистер. Был очень рад с Вами поработать. Надеюсь, еще увидимся», — сказал Самедов.

Предположительно, основными кандидатами на место Карреры являются бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим и наставник сборной России Станислав Черчесов.

Ранее президент Российского футбольного союза (РФС) Виталий Мутко высказался относительно увольнения наставника красно-белых.