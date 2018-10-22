Руководство «Спартака» назвало причины увольнения Карреры

Член совета директоров московского «Спартака» Андрей Федун прокомментировал отстранение Массимо Карреры с поста главного тренера столичного клуба, передает «Спорт-Экспресс».

Предприниматель поблагодарил итальянского наставника за победы команды под его руководством.

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«Мы благодарны Каррере за плодотворную работу в «Спартаке», за чемпионство и победу в Суперкубке России», — заявил член совета директоров красно-белых.

Однако он также отметил, что результаты «Спартака» во время наставничества Карреры не устраивали управление московского клуба.

«Но в спорте все определяется результатом, а его не было ни в прошлом сезоне, ни в первой части этого. При этом ответственность за него несет тренер. В такой ситуации любой клуб идет на перемены», — заключил Федун.

Основными кандидатами на место итальянца являются бывший тренер «Монако» Леонарду Жардим и наставник сборной России Станислав Черчесов.

Ранее дочь бывшего экс-тренера Мартина опубликовала снимок, на котором она вместе с отцом держит в руках кубок за победу в Российской премьер-лиге (РПЛ) сезона-2016/17.