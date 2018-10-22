«Спартак» отправил в отставку главного тренера Карреру

Московский «Спартак» объявил об увольнении главного тренера Массимо Карреры, сообщает «Советский спорт».

«Клуб благодарит Массимо за проделанную работу. Итальянец золотыми буквами вписал свое имя в историю красно-белых, став одним из творцов долгожданного чемпионства», — говорится на официальном сайте команды.

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«Однако итоги прошлого сезона были признаны неудовлетворительными: ни одна из поставленных задач не была выполнена. А результаты и игра команды в нынешнем сезоне показали, что тенденции к улучшению нет», — отметили в пресс-службе.

Каррера возглавил «Спартак» в 2016 году. Под его руководством красно-белые стали чемпионами России сезона-2016/17 и обладателями Олимп — Суперкубка России (2017 год). В прошлом сезоне клуб занял третье место в турнирной таблице первенства страны.

В нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» после 11-ти туров набрал 18 очков. Столичный клуб располагается на седьмом месте.

Ранее СМИ назвали кандидатов на пост главного тренера «Спартака».