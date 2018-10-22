Россиянин Хачанов поднялся на 19-е место в рейтинге ATP

Россиянин Карен Хачанов в обновленном рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) прибавил семь позиций, сообщает ТАСС.

Благодаря победе в ВТБ Кубке Кремля 22-летний Хачанов поднялся на 19 место.

Что касается других российских спортсменов, Даниил Медведев поднялся с 21-го места на 20-е, Андрей Рублев поднялся на две позиции и занимает 76-е место, а Евгений Донской вернулся в первую сотню, он находится на 99-м месте.

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Ранее сообщалось, что работу Федерации тенниса России (ФТР) в 2018 году признали удовлетворительной.

Обновленный рейтинг ATP:

1 (1). Рафаэль Надаль (Испания) - 7660 очков

2 (3). Новак Джокович (Сербия) - 7445

3 (2). Роджер Федерер (Швейцария) - 6260

4 (4). Хуан Мартин дель Потро (Аргентина) - 5760

5 (5). Александр Зверев (Германия) - 5025

6 (6). Марин Чилич (Хорватия) - 4185

7 (7). Доминик Тим (Австрия) - 3825

8 (8). Кевин Андерсон (ЮАР) - 3730

9 (10). Джон Изнер (США) - 3380

10 (9). Григор Димитров (Болгария) - 3335...

19 (26). Карен Хачанов (Россия) - 1845...

20 (21). Даниил Медведев (Россия) - 1842...

76 (78). Андрей Рублев (Россия) - 715...

99 (105). Евгений Донской (Россия) - 583.