Фигуристка Самодурова заняла третье место на этапе Гран-при в США
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Российская фигуристка Софья Самодурова заняла третье место на престижном турнире «Скейт Америка», сообщает ТАСС.
16-летняя россиянка заработала за прокат произвольной программы 134,29 балла, а по сумме двух программ получила 198,70 балла. Золотую медаль завоевала японская фигуристка Сатоко Мияхара (219,71), второй финишировала ее соотечественница Каори Сакамото (213,90).
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Соревнования прошли в американском городе Эверетт. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию этапа Гран-при в США.
Ранее сообщалось, что россиянка Полина Цурская провалилась на короткой программе Гран-при в США.