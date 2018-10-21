Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России
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Боец смешанного стиля (ММА) Федор Емельяненко покинул пост президента Союза ММА России, сообщает ТАСС.
Спортсмен стал главой наблюдательного совета. Сменит российского самбиста вице-президент организации.
«Прошла внеочередная конференция организации, Федор Емельяненко возглавил наблюдательный совет. Президентом стал Радмир Габдуллин. Состав совета будет сформирован в ближайшее время», — заявила пресс-служба Союза ММА России.
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Емельяненко занимал пост главы организации с 2012 года.
Ранее глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев прокомментировал возможный реванш бойцов смешанного стиля (ММА) Владимира Минеева и Магомеда Исмаилова.