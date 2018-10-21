Сборная России по керлингу завоевала бронзу на чемпионате мира
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Сборная России по керлингу завоевала бронзу на чемпионате мира среди смешанных команд, сообщает «Советский спорт».
В матче за третье место российская команда обыграла сборную Норвегии со счетом 8:7. За команду России сражались Александр Еремин, Мария Комарова, Даниил Горячев и Анастасия Москалева.
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Чемпионат мира выиграли представители Канады. которые завоевали этот титул впервые. В финальном поединке они одолели спортсменов из Испании с результатом 6:2.
Ранее сообщалось, что российские керлингисты вышли в плей-офф чемпионата мира.