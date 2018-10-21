Тарасова и Морозов победили на этапе Гран-при в США

Российская пара Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняла первое место по сумме программ на турнире «Скейт Америка», сообщает ТАСС .

Турнир является первым этапом серии Гран-при по фигурному катанию. Соревнования проходят в городе Эверетт (США).

20 октября пары представляли свои произвольные программы. Тарасова и Морозов набрали 133,61 балла, что дало в сумме с короткой программой 204,85 балла.

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На втором месте расположился еще один российской дуэт Алиса Ефимова и Александр Коровин, которые смогли получить 178,98 балла. Третье место завоевали американцы Эшли Кейн и Тимоти Ледук (175,06).

Ранее фигурист Морозов рассказал об ошибках в короткой программе.