В «Спартаке» почтили память погибших в давке болельщиков

В московском «Спартаке» почтили память погибших в давке болельщиков в 1982 году, сообщает «Советский спорт».

В результате давки на стадионе «Лужники» во время матча 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и голландским «Харлемом» 20 октября 1982 года во время игры 1/16 финала Кубка УЕФА между «Спартаком» и нидерландским «Харлемом» погибли 66 человек. В 1992 году рядом со стадионом появился мемориал «Погибшим на стадионах мира».

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Как сообщает официальный сайт команды, память почтить приехали вице-президент «Спартака» Наиль Измайлов, генеральный директор клуба Сергей Родионов, главный тренер Массимо Каррера, полузащитник Денис Глушаков и другие представители первой команды, «Спартака-2», дубля и Академии.

Матч с тульским «Арсеналом», который состоится 21 октября, нанчется с минуты молчания.

Ранее защитник «Спартака» поделился эмоциями от 100-го матча за клуб.