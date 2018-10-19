Футболистке «Челси» пожелали рак, лейкемию и изнасилование
Футболистка сборной Англии Карен Карни поделилась скрином сообщений, в которых неизвестный пишет ей оскорбительные вещи и желает смерти, передает «Советский спорт».
Сообщения приходили во время матча женской Лиги чемпионов между «Челси», за который выступает Карен, и «Фиорентиной».
«Сколько шансов вам нужно, чтобы забить во втором тайме, тупые. Я желаю тебе рак и лейкемию. И желаю, чтобы кто-нибудь изнасиловал тебя до смерти», — написал пользователь Карни в инстаграме.
На это отреагировал тренер женской сборной Англии Фил Невилл.
«Вот сообщение, которое прислали моей «львице» прошлым вечером. Абсолютный позор. Инстаграм, вы собираетесь что-то делать с этим?», — написал специалист на своей странице.
Позднее аккаунт неизвестного пользователя был удален.