Футболистке «Челси» пожелали рак, лейкемию и изнасилование

Футболистка сборной Англии Карен Карни поделилась скрином сообщений, в которых неизвестный пишет ей оскорбительные вещи и желает смерти, передает «Советский спорт».

Сообщения приходили во время матча женской Лиги чемпионов между «Челси», за который выступает Карен, и «Фиорентиной».

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«Сколько шансов вам нужно, чтобы забить во втором тайме, тупые. Я желаю тебе рак и лейкемию. И желаю, чтобы кто-нибудь изнасиловал тебя до смерти», — написал пользователь Карни в инстаграме.

На это отреагировал тренер женской сборной Англии Фил Невилл.

«Вот сообщение, которое прислали моей «львице» прошлым вечером. Абсолютный позор. Инстаграм, вы собираетесь что-то делать с этим?», — написал специалист на своей странице.

Позднее аккаунт неизвестного пользователя был удален.

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