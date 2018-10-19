Шаповалов не смог выйти в четвертьфинал в Стокгольме

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Канадский теннисист Денис Шаповалов сенсационно уступил латышу Эрнесту Гулбису в матче второго круга турнира в Стокгольме (Швеция), сообщает «Советский спорт».

Гулбис пробился в основную сетку через квалификацию. Представитель Латвии победил канадца в двух сетах – 6:2, 6:4.

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Продолжительность матча составила 1 час и 19 минут. Гулбис, занимающий 145-е место в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), сделал два эйса, допустил восемь двойных ошибок и реализовал все три брейк-пойнта. Его соперник, 30-я ракетка мира, трижды подал навылет, допустил пять двойных ошибок и не сделал ни одного брейка. Эта встреча стала первой для Гулбиса и Шаповалова.

В четвертьфинале турнира в Стокгольме, призовой фонд которого превышает €600 тысяч, Гулбис сыграет с американцем Джеком Соком.

Ранее сообщалось, что проигравшая Касаткиной Павлюченкова играла после отравления.