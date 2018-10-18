Мейвезер готов снова выйти на ринг с Макгрегором
Непобежденный профессиональный боксер Флойд Мейвезер предположил, что мог бы снова выйти на ринг с ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».
Американец сказал, что, возможно, встретиться с ирландцем во второй раз, но только после поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.
Реклама
«История с Макгрегором не завершена. После боя с Нурмагомедовым я мог бы вновь сразиться с Конором», — заявил Мейвезер TMZ.
Ранее боксер прояснил слухи о возможном поединке с дагестанском бойцом.