Мейвезер готов снова выйти на ринг с Макгрегором

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Непобежденный профессиональный боксер Флойд Мейвезер предположил, что мог бы снова выйти на ринг с ирландским бойцом смешанных единоборств (ММА) Конором Макгрегором, передает «Советский спорт».

Американец сказал, что, возможно, встретиться с ирландцем во второй раз, но только после поединка с чемпионом Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабибом Нурмагомедовым.

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«История с Макгрегором не завершена. После боя с Нурмагомедовым я мог бы вновь сразиться с Конором», — заявил Мейвезер TMZ.

Ранее боксер прояснил слухи о возможном поединке с дагестанском бойцом.