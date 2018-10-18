Официально анонсирован бой Лобова и Джонсона на UFC Fight Night

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Представители Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) официально подтвердили, что в бою против ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) русского происхождения Артема Лобова выступит американец Майкл Джонсон вместо российского спортсмена Зуйбары Тухугова, передает «Советский спорт».

Встреча пройдет пройдет на UFC Fight Night в канадском Монктоне.

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Лобов должен был биться с Зубайрой Тухуговым, однако из-за инцидента после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора грозненца не допустили к турниру.

Соревнование UFC Fight Night 138 состоится 27 октября.

Ранее сообщалось, что глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал поведение Тухугова после боя Нурмагомедова и Макгрегора.