Фанаты Макгрегора угрожают матери бойца UFC за иск против ирландца

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Боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Майкл Кьеза рассказал новые подробности о поступающих ему и его семье угрозах из-за того, что он подал в суд на ирландского бойца смешанных единоборств (ММА) Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Американец в эфире программы «Час ММА» утверждал, что угрозы от фанатов Макгрегора все еще поступают в адрес его близких.

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«В целом все не очень хорошо. Даже моя мать получает угрозы. А мои близкие вообще не имеют отношения ко всей этой истории. Это позор, когда моя мать получает подобные сообщения. Потом она мне все это рассказывает. Это позор. Пусть они говорят обо мне все, что посчитают нужным, но моя семья не должна быть вовлечена в это», — заявил спортсмен .

Кьеза получил повреждения в ходе бруклинской атаки Макгрегора на автобус промоушена и не смог биться на UFC 223. В связи с этим спортсмен выступил с иском против Макгрегора.

Ранее дядя чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе Хабиба Нурмагомедова Алекс сообщил, что ирландец предложил российскому бойцу $15 млн за реванш.