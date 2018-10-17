Абидаль рассказал о молчаливости Месси

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Технический секретарь каталонской «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал о своем опыте общения с аргентинцем Лионелем Месси, сообщает «Советский спорт».

«Талантливых игроков в нашей команде хватает. Мы ценим наш особый подход к психологии при выборе потенциальных новичков. Все игроки команды знают, что выйти на поле может не каждый, но нужно тренироваться на пределе и знать свое место. Трофеи добываются коллективом, а не отдельными людьми.

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Месси является примером для все не только как игрок, но и как личность. Он мало разговаривает, но за него говорит его игра. Он ключевой игрок для «Барселоны» как на поле, так и в раздевалке.

Мы всегда говорим, что Лео не должен много разговаривать. Все и так знают, когда он зол, а когда счастлив», — приводит слова Абидаля пресс-служба «Барселоны».

Ранее экс-хавбек «Манчестер Юнайтед» рассказал о возможных проблемах Месси.