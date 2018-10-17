Боксер Альварес подписал самый дорогостоящий контракт в истории спорта

<img src="//img.gazeta.ru/files3/665/11969665/upload-AP_18259127808901-pic905-895x505-80184.jpg">

Мексиканский боксер Сауль Альварес подписал контракт со стриминговым сервисом DAZN, сообщает ESPN.

По имеющейся информации, 28-летний спортсмен, выступающий в среднем весе и владеющий поясами чемпиона мира по версиям WBC, WBA и IBO, получит минимум $365 млн за 11 боев по соглашению, рассчитанному до 2023 года.

Реклама

Контракт мексиканца стал рекордным в истории спорта, побив достижение бейсболиста «Нью-Йорк Янкис» Джанкарло Стэнтона, который в 2014 году подписал контракт с «Майами Марлинс» на 13 лет и $325 млн.

Первый бой в рамках соглашения с DAZN Альварес проведет 15 декабря. В поединке за титул WBA во втором среднем весе он встретится с британцем Рокки Филдингом. Бой пройдет в Нью-Йорке на «Мэдисон Сквер Гарден».

Для «Канело» поединок станет 54-м в карьере. Ранее он выиграл 50 боев, дважды завершил схватки вничью и потерпел одно поражение — от непобежденного американца Флойда Мейвезера решением большинства судей в сентябре 2013-го.

Ранее Мейвезер рассказал об условиях боя с Хабибом Нурмагомедовым.