Сборная России победила в медальном зачете юношеских ОИ
Сборная России гарантировала себе победу в медальном зачете летних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в аргентинском Буэнос-Айрисе, сообщает ТАСС.
Национальная команда на протяжении всех соревнований сохраняла лидерство в общекомандном зачете, имея в активе 25 золотых медалей, 15 серебряных и 12 бронзовых.
Реклама
Таким образом, сборная одолела соперников за два дня до завершения Игр.
Вторую строчку занимают китайцы (18-9-9), а третье место принадлежит японской команде (14-8-12).
Ранее сообщалось, что российская гимнастка Ксения Клименко завоевала золотую медаль юношеских Игр.