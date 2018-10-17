Сборная России победила в медальном зачете юношеских ОИ

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Сборная России гарантировала себе победу в медальном зачете летних юношеских Олимпийских игр, которые проходят в аргентинском Буэнос-Айрисе, сообщает ТАСС.

Национальная команда на протяжении всех соревнований сохраняла лидерство в общекомандном зачете, имея в активе 25 золотых медалей, 15 серебряных и 12 бронзовых.

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Таким образом, сборная одолела соперников за два дня до завершения Игр.

Вторую строчку занимают китайцы (18-9-9), а третье место принадлежит японской команде (14-8-12).

Ранее сообщалось, что российская гимнастка Ксения Клименко завоевала золотую медаль юношеских Игр.