Кадыров: Тухугов должен был сразить Макгрегора ударом наповал

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал поведение бойца смешанных единоборств (ММА) Зубайры Тухугова после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».

Государственный деятель высказался относительно отмены боя спортсмена с ирландцем русского происхождения Артемом Лобовым из-за инцидента.

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«Зубайр, ты знаешь кто ты и откуда! Я помню тебя еще с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?!» — поделился эмоциями Кадыров с подписчиками в своем инстаграме.

Глава Чечни поддержал Тухугова, несмотря на решение, которое примет UFC, относительно его карьеры.

«Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы — твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всем свете клуб «Ахмат», в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне», — сказал Кадыров.

Также он раскритиковал чемпиона Европы по версии Fight Nigh за «недостаточно сильный удар».

«И вот еще что... Я видел какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты еще раз дашь слово вступится за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах — молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться...» – заключил Кадыров.

Ранее российский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал возможный реванш ирландца с Нурмагомедовым.