Кадыров: Тухугов должен был сразить Макгрегора ударом наповал
Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров прокомментировал поведение бойца смешанных единоборств (ММА) Зубайры Тухугова после поединка чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова и ирландца Конора Макгрегора, передает «Советский спорт».
Государственный деятель высказался относительно отмены боя спортсмена с ирландцем русского происхождения Артемом Лобовым из-за инцидента.
«Зубайр, ты знаешь кто ты и откуда! Я помню тебя еще с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?!» — поделился эмоциями Кадыров с подписчиками в своем инстаграме.
Глава Чечни поддержал Тухугова, несмотря на решение, которое примет UFC, относительно его карьеры.
«Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы — твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всем свете клуб «Ахмат», в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне», — сказал Кадыров.
Также он раскритиковал чемпиона Европы по версии Fight Nigh за «недостаточно сильный удар».
«И вот еще что... Я видел какую оплеуху ты отвесил Конору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты еще раз дашь слово вступится за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах — молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться...» – заключил Кадыров.
Ранее российский боксер и чемпион мира в тяжелом весе по версии WBA Денис Лебедев прокомментировал возможный реванш ирландца с Нурмагомедовым.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Зубайр, ты знаешь кто ты и откуда! Я помню тебя ещё с тех пор, когда шустрый мальчик из семьи Тухуговых частенько дрался на полянах близ Центороя. Что это за громкие сплетни и частые разговоры о тебе, о твоих соперниках, об отмене какого-то там боя?! Мы не знали и не ведали что-либо о поединках в далекой Америке. С призывом твоего великого односельчанина Ахмата-Хаджи (Дала г1азот къобал дойла цуьна!) мир узнал многих Къонахов, что ценой собственной жизни не позволяли даже смотреть непочтительно в свою сторону... Ты не одинок, не переживай по этому поводу. У тебя есть мы - твои односельчане. У тебя есть самый лучший на всём свете клуб @akhmat_mma «Ахмат», в котором тебе организуют бои на самом высоком уровне. И вот ещё что... Я видел какую оплеуху ты отвесил Коннору. Это не по-нашему. По-нашему было бы совсем по-другому. Если ты ещё раз дашь слово вступится за друга, запомни! Бей так, как тебя учили на тех самых родных полянах - молчаливо, коротко и хлестко. Наповал, как говориться... Как-то так, Зубайр! #кадыров #чечня #россия #заКадырова #кадыровсила #зубайр #тухугов