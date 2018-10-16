Хавбек сборной Германии рассказал о силе Мбаппе
Полузащитник сборной Германии Юлиан Дракслер в преддверии матча Лиги наций против Франции заявил о силе французского нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе, передает «Советский спорт».
«Если у него есть пространство для разгона, то его практически невозможно поймать при его 300 лошадиных силах. Его главные угрозы — скорость и завершающий удар. Мы должны не позволить ему использовать ни одну из них, играя компактно в обороне», — приводит слова полузащитника Daily Mail.
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Матч состоится 16 октября в 21.45 по московскому времени.
«Газета.Ru» проведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Ранее Франция и Германия определились со стартовыми составами.