Единственный олимпийский чемпион из Израиля хочет продать медаль

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Единственный в истории Израиля олимпийский чемпион виндсерфер Галь Фридман собирается выставит на аукцион свою медаль, сообщает ТАСС.

Спортсмен завоевал первую награду высшей пробы для сборной Израиля в 2004 году в Афинах. Тогда Фридман выиграл соревнования по парусному спорту в виндсерфинге в классе «Мистраль». Также стоит отметить, что в его активе также бронзовая медаль Олимпиады-1996. Сейчас спортсмену 43 года, спортивную карьеру он завершил в 2008 году, но продолжает тренировать.

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О своем желании продать золотую медаль он сообщил в своем фейсбуке, а потом подтвердил эту информацию порталу «Уалла!».

«Мне нужны деньги, она будет продана за сумму, которую я посчитаю подходящей», — заявил Фридман.

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