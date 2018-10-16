Надаль признал Федерера лучшим теннисистом в истории

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Первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль выразил свое отношение к мнению, что швейцарец Роджер Федерер является лучшим теннисистом в истории. Об этом пишет «Советский спорт».

«Я не испытываю никаких чувств, когда другие говорят это, потому что сам на сто процентов уверен, что это справедливо. Другим игрокам будет сложно превзойти его результаты. Но мне кажется, что не совсем правильно анализировать историю выступлений игрока только по турнирам «Большого шлема». Все в мире знают, что теннис — это не только «Большой шлем». Есть много других вещей.

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Роджер добился невероятных результатов и на других соревнованиях. Но, конечно, и на турнирах «Большого шлема» он выиграл больше всех.

Я никогда не видел, как играл Род Лэйвер, но знаю его историю. Он несколько лет не играл на турнирах «Большого шлема», потому что стал профессионалом. Он сумел дважды выиграть по четыре турнира «Большого шлема» за год. Так что на данный момент вопрос о лучшем игроке в истории касается не меня и Роджера, а Рода Лэйвера и Роджера. Но я никогда не видел игру Рода.

Говоря о своей карьере, могу сказать, что я добился большего, чем мечтал. Надеюсь, у меня будут шансы продолжать побеждать. Я буду работать для этого. По окончании моей карьеры мы увидим, какое место в истории тенниса я занимаю», — цитирует Надаля Daily Express.

Ранее сообщалось, что теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев вышли во второй круг ВТБ Кубка Кремля.