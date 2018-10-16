Форвард «Торонто» Мэттьюс повторил достижение Грецки

Форвард «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс набрал два или более очков в каждом из семи матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с начала сезона, сообщает «Советский спорт».

Нападающий сделал две результативные передачи в матче регулярного чемпионата против «Лос-Анджелес Кингз» и повторил достижения Уэйна Гретцки (сезон-1983/84) и Майка Босси (1984/85).

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Рекорд принадлежит Марио Лемье. Серия канадца в сезоне-1992/93 составила 12 матчей. На втором месте идет Кевин Стивенс (1992/93, восемь матчей).

В нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата Мэттьюс набрал 16 (10+6) очков. Он лидирует в таблице бомбардиров и снайперов.

Ранее сообщалось, что гол Ильи Ковальчука не спас «Лос-Анджелес» от поражения в матче с «Торонто».