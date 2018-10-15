Американский боец ММА оценил шансы Емельяненко на победу над Бэйдером

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Американский боец смешанных единоборств (ММА) и депутат городской думы в России Джефф Монсон высказался относительно победы Федора Емельяненко над американцем Чейлом Сонненом в рамках полуфинала Гран-при Bellator 208, передает Sport24.

«Соннен хороший боец, и мы не должны забывать, что обычно он дерется в другой весовой категории — 83 кг. Федор гораздо мощнее и сильнее», — поделился мнением политик.

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Также Монсон оценил шансы Емельяненко на победу в финале Bellator, в котором россиянин сразится с представителем США Райаном Бэйдером.

«Бэйдер — гораздо более опасный соперник из-за его комплекции и силы. Бэйдер может закончить бой одним ударом, в то время как Соннен атакует и переводит своих соперников в партер. Конечно, у Федора есть шансы на победу, так как у него есть мощь и он очень аккуратный и точный ударник», — заключил спортсмен.

Ранее сообщалось, что тренер ирландского бойца Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конора Макгрегора Джон Кавана наблюдал за поединком российского спортсмена и Соннена.