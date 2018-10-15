Теннисисты Хачанов и Рублев выиграли первый круг ВТБ Кубка Кремля

<img src="//img.gazeta.ru/files3/792/10778792/2017-07-07T164650Z_782142881_RC1833298320_RTRMADP_3_TENNIS-WIMBLEDON-pic905-895x505-54973.jpg">

Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев одолели польского спортсмена Марчина Матковски и американца Николаса Монро в рамках первого круга ВТБ Кубка Кремля, сообщает «Советский спорт».

Хачанов и Рублев одержали побуду в парном разряде в двух сетах (6:4, 7:5). Теннисисты находились на корте час и три минуты.

Реклама

Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча российской теннисистки Анастасии Павлюченковой с румынкой Симоной Халеп во втором круге ВТБ Кубка Кремля.

ВТБ Кубок Кремля. 1-й круг

Карен Хачанов (Россия) и Андрей Рублев (Россия) — Марчина Матковски (Польша) и Николаса Монро (США) — 6:4, 7:5.