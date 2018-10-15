Теннисисты Хачанов и Рублев выиграли первый круг ВТБ Кубка Кремля
Российские теннисисты Карен Хачанов и Андрей Рублев одолели польского спортсмена Марчина Матковски и американца Николаса Монро в рамках первого круга ВТБ Кубка Кремля, сообщает «Советский спорт».
Хачанов и Рублев одержали побуду в парном разряде в двух сетах (6:4, 7:5). Теннисисты находились на корте час и три минуты.
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Ранее сообщалось, что президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев поделился ожиданиями от матча российской теннисистки Анастасии Павлюченковой с румынкой Симоной Халеп во втором круге ВТБ Кубка Кремля.
ВТБ Кубок Кремля. 1-й круг
Карен Хачанов (Россия) и Андрей Рублев (Россия) — Марчина Матковски (Польша) и Николаса Монро (США) — 6:4, 7:5.