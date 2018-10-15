Чемпион мира по гребле из России дисквалифицирован за допинг

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Пятикратный чемпион мира и бронзовый медалист Олимпийский игр 2012 года по гребле на каноэ Алексей Коровашков был дисквалифицирован на четыре года за употребление допинга, сообщает ТАСС.

Дисквалификация произошла из-за обнаружения эритропоэтина (ЭПО) в допинг-пробе спортсмена в 2017 году.

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«Информация о том, что в допинг-пробе Коровашкова было обнаружено запрещенное вещество, стала для нас большим ударом. Спортсмен настоял на вскрытии пробы «Б», но она тоже оказалась грязной. Международная федерация, которая проводила тестирование Коровашкова, приняла решение дисквалифицировать его на четыре года», — заявила генеральный секретарь Всероссийской федерации гребли на байдарках и каноэ (ВФГБК) Елена Исхакова.

Таким образом, каноист будет дисквалифицирован до 9 августа 2021 года.

Ранее Международная федерация лыжного спорта (ФИС) начала изучение мотивировочных частей решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по допинговым делам российских лыжниц Юлии Чекалевой, Юлии Ивановой и Анастасии Доценко.