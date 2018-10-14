Кулемин вернется на лед в ближайших матчах «Металлурга»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/735/10589735/656639830_slide-pic905-895x505-52262.jpg">

Нападающий магнитогорского «Металлурга» и двукратный чемпион мира Николай Кулемин выйдет на лед в одном из ближайших матчей команды в чемпионате Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), сообщает ТАСС.

«Он уже работает с основной группой. Следующую или через одну игру он уже выйдет.

Реклама

Рекордсмен КХЛ по голам и передачам Сергей Мозякин пропустил воскресный матч с «Сибирью» (0:2) из-за повреждения, полученного в предыдущей игре с «Автомобилистом. У него небольшая травма, думаю, выбыл не надолго. Надеемся, что будет играть. Было у него столкновение в предыдущей встрече, но ничего, ждем его», — сообщил вице-президент клуба Геннадий Величкин.

Кулемин, который вернулся перед этим сезоном из Национальной хоккейной лиги (НХЛ), получил травму в матче с «Сочи» 17 сентября. Вместе с «Металлургом» Кулемин становился чемпионом суперлиги 2007 года.

Ранее «Спартак» переиграл «Торпедо» и одержал третью победу подряд в КХЛ.